台灣本土案例飆升，不僅各級學校啟動線上課程，各機關也採居家辦公模式，為此台北捷運公司日前宣布1280定期票可依比例退費，至今已累計2萬5000人辦理，北捷今再放寬退費期限，旅客只要在1年內、明年5月14日前持卡辦理即可，無須著急出門，待疫情趨緩後再至車站詢問即可。

結合大台北公車、捷運及YouBike優惠的1280定期月票，自2018年推出以來廣受好評，目前約28至32萬人使用，大多是通勤上班族與學生。受到疫情影響，不少民眾自主減少出門頻率，轉而在家辦公、線上學習，就連經濟活動也減少許多。

北捷5月11日先是宣布1280可依比例退費，架設有民眾5月19日開通票卡、5月25日持卡退費，該卡最後一次搭乘紀錄為5月22日，等於只使用4天，其他天數都沒使用，就會以「1280除30」計算，將剩下26天費用退還，不足1元採無條件捨去，退款則會存入悠遊卡電子錢包。

北捷提醒，只要搭乘台北捷運、雙北市公車、雙北市YouBike及淡海輕軌，就會使用到1280定期票，並非不搭北捷就不會有搭乘紀錄；此外，辦理時也不會額外收取手續費。

北捷表示，自今年5月11日到明年5月14日止，旅客可於這1年內持票卡至詢問處辦理定期票退費，或於疫情趨緩後擇日辦理，目前已有2萬5000件完成退費申請。

(中時 )