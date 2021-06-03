疫情嚴峻，金管會公告暫停所有股東會召開，多位民進黨立委呼籲主管機關應加速研議鬆綁法規，有條件開放「公開發行公司」可採取「線上股東會」，主管機關可與疫情指揮中心溝通，先藉由紓困條例解套，授權放寬「公開發行公司」可適用「視訊條款」。

金管會配合防疫作為，5月中公告暫停所有股東會召開，並延後辦理，許多公司因為股東會遲遲無法召開，在欠缺股東會授權下，無法執行重大決議事項；但公司法第172-2條並不允許「公開發行公司」以「視訊方式」召開股東會，民進黨立委鍾佳濱、林楚茵、郭國文、何志偉等人今與相關單位，希望尋求解套方法。

鍾佳濱指出，現行公司法規定已有事前投票機制保障不在場股東的權益，因此「視訊條款」排除大公司適用並無必要。 應該適度開放線上股東會，藉由經驗累積發展出更完善的視訊投票系統，待技術成熟後，或許可朝開放視訊會議，也能針對公司重大決議事項表決的長程目標前進。

他說，至於短期內，金管會應積極與疫情指揮中心溝通，藉由嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 7 條規定，暫時放寬視訊條款排除公開發行公司適用規定，讓今年上市櫃、興櫃公司的股東會能順利以視訊方式召開。

郭國文說，未來股匯金融朝向科技數位化是必要的，以他國案例，考量公信力與個別公司未必有能力自行建置系統，因此委託第三方平台來辦理，但欲以線上出席的股東，必須事先申請帳號密碼自行並型備妥相關設備。

他提醒，為了線上股東會，首要主管機關先必須先將線上股東會等數位配套建置完整化， 避免事後造成如股東身分認證與斷訊的責任歸屬、同步計票可能有困難，資訊系統能否容納數千數萬人同時上線，受託代理人、徵求人或受託人可否線上參與股東會等問題。

他強調，更需注意 ＃股東的權益 不應受減損。建議主管機關應輔導成立第三方驗證機構，處理線上股東會相關事宜，並注意第三方驗證機構的身分。因為若欠缺官方色彩，可能會影響股東對其公正性的質疑。

金管會證期局簡任稽核黃超邦則表示，已在積極研議「線上股東會」的可行性，在法律層面上，修法沒有問題；但技術層面上，考量股東會採累計投票制，常發生經營權之爭，投票結果被質疑黑箱作業，都是需要克服的問題。

林楚茵呼籲，「線上股東會」的可行性已經達成共識，會給行政單位時間準備及研議，但是行政機關應先列出相關指引，讓各上市櫃公司有遵循的方向。

何志偉強調，線上董事會這個最好導入科技業的時刻裡，期待主管機關能夠 勇於創新維持現狀或改變現狀才是我們要思考的問題，金管會也要自己想想，線上董事會的缺陷和地雷確實應該避免，金融科技的精神應該是負責任的創新，不是不負責任的少做少錯。

(中時 )