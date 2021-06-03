行政院會今（3）日通過紓困4.0追加預算案，國發會主委龔明鑫表示，除了去年適用對象外，今年將有國小以下孩童及國高中身心障礙學生的家庭、自營業者及無一定雇主勞工納入紓困對象，預計將使個人受惠人數自400萬增至730萬。

龔明鑫指出，紓困4.0秉持「個人加快」、「產業加強」、「貸款加碼」3原則，以去年建立的發放機制為基礎加速撥付，立即寬列支援受影響產業，增加紓困貸款額度、並採數位分流簡化申請以提升效率。

申請發放時程方面，龔明鑫表示，去年已有資料且合乎資格者，個人紓困現金將自4日起直接匯入發放，新增的個人紓困現金及事業紓困申請、貸款自7日起啟動線上申請或郵寄申請，15日起開始發放新增的孩童家庭防疫補貼、開始受理勞工紓困貸款。

紓困對象方面，紓困4.0將有國小以下孩童、國高中身心障礙學生的家庭納入，每位孩童發放1萬元、預計發放250萬人。小攤販、小店家等自營業者及接案工作的無一定雇主勞工，投保超過2.4萬每人發放1萬元，發放人數預計自113萬增至186萬。

90萬名中低收入戶及弱勢族群將每月加發1500元、為期3個月。113萬農民每人發放1萬元，屬漁會甲級會員、投保2.4萬以下的35萬漁民每人發3萬元。2600名視障按摩師每人每月1.5萬元、為期3個月。

1.35萬名自營或無一定雇主的藝文工作者，10萬名計程車、遊覽車、租賃車司機及6500名導遊及領隊，每人每月發1萬元、為期3個月。47.5萬名有工作但無勞保及非農漁民身分者，將發放1～3萬元。

(時報資訊)