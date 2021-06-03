桃園一名人妻發現丈夫外遇，更查出丈夫背著她開車在小三到石門水庫遊玩，兩人甚至還在車上情慾流動，還將過程拍攝成性愛影片。人妻不甘心被背叛，遂向法院提告，向小三求償200萬元。桃園地院審結，判賠30萬元為合理。可上訴。

判決書指出，人妻主張與丈夫自1990年間結婚，婚後育有三名子女，但小三明知男方已有家室，但卻仍乘坐其丈夫的車於2020年7月間前往石門水庫幽會，並於車輛後座發生一次性行為，與拍攝性愛影片，此行為已嚴重侵害她的婚姻生活，造成精神上極大的痛苦，遂提告求償200萬元。

小三聲稱，她與人夫是前同事，絕無無男女交往之情，只有2020年7月間在路上巧遇後始有所聯繫互動，在一時意亂情迷之下與人夫發生一次性行為。並表示，她已向人妻道歉請求原諒，但人妻不甩，還不停打電話或寄匿名信到她公司，已造成她精神恐懼及身心受創。

桃園地院審理時，法官透過人妻所提交的臉書對話紀錄翻拍照片、錄影光碟以及小三與人夫的對話譯文等文件，再加上小三也承認有與人夫發生性關係，判定人妻請求賠償金為合理；法官參酌雙方的經濟狀況、加害程度以及損害程度後，判小三須賠30萬元精神撫慰金為合理。可上訴。

(中時新聞網)