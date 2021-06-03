第76屆美國女子高爾夫公開賽將在6月3日至6日登場，美國女子公開賽是女子高爾夫五大賽中歷史最悠久的賽事，總獎金550萬美元也是最多，今年是第一次選擇在舊金山奧林匹克俱樂部舉行，而此地曾經舉辦過5次男子高爾夫美國公開賽。美國女子公開賽的官方網站在6月1日撰文統計分析近年的一些關鍵數據，筆者整理如下：

1.冠軍球員數據剖析

最近15年的美國女子公開賽冠軍，都展示出她們擁有全面的球技，但她們在果嶺上的光芒特別耀眼。她們的平均開球距離249.6碼排名第20，在球道上擊球率73.4%也只有24.6名，但順利攻上果嶺的成功率69.1%平均排名9.1，每一回合推桿29.3次平均排名10.4，每一回合抓3.96隻小鳥或老鷹則是平均排名第3。

2.總成績低於標準桿

近3年的美國女子公開賽，在至少打了8回合的59名球員當中，只有5名球員的累計成績低於標準桿，這表示她們近3年的表現持續穩定。2018年的冠軍泰國球員艾莉亞·茱塔努岡(Ariya Jutanugarn)以低於標準桿6桿的成績名列第一，2019年冠軍南韓球員李晶恩6(Jeongeun Lee6，南韓女子高爾夫同名選手太多，因此在註冊時加上編號)低於標準桿3桿排名第二。西班牙球員卡蘿塔·希甘達(Carlota Ciganda) 低於標準桿2桿，雖然她在2020年未能晉級第三回合，但2017年並列第5、2018年第3，仍屬於長期維持水準的球員。2019年並列第2的美國球員麗絲·湯普森(Lexi Thompson)和去年並列第2的南韓球員高真榮(Jin Young Ko)，近3年的累計成績都是低於標準桿1桿。

3.南韓球員成績斐然

在美國女子公開賽過去10年至少完成12回合的所有球員中，平均桿數最佳的前5名球員都來自南韓，過去10年的冠軍有7次也都由南韓球員贏得。李晶恩6的平均每回合桿數為70.94技壓群芳。柳蕭然(So Yeon Ryu)以平均每回合桿數71.23排名第2，她是2011年的冠軍，隨後又獲得5次的前五名。緊追在後的3名球員分別是高真榮的71.31桿、2017年冠軍朴成炫(Sung Hyun Park)和兩屆冠軍朴仁妃(Inbee Park)都是71.56桿。

4.韓德森重拾好狀態

布魯姬·韓德森(Brooke Henderson)是加拿大家喻戶曉的女子高爾夫球員，2015、17和18年3度獲加拿大記者選為年度最佳女子運動員，她在2016年的LPGA錦標賽贏得生涯首個五大賽冠軍時才18歲，但她在美國女子公開賽近5年的成績都不理想，自從2014和15年連續兩屆進入前10名後，只有2017年並列13，其餘都沒有能進入前30名。她的平均每回合桿數從14-15年的70.25桿，退步至後5年的72.94桿。去年受到疫情影響，韓德森只參加了10個比賽，最佳成績是全日空錦標賽經過延長賽後並列第2，中斷了連5年都有冠軍進帳的紀錄。不過，今年4月下旬在洛杉磯女子公開賽中，韓德森打出低標準桿16桿的好成績，以1桿優勢擊敗潔西卡·柯達(Jessica Korda)，贏得近2年來的首座冠軍，很有可能在本屆比賽中反彈。

5.金阿林歷史性首冠

球迷應該都會記得去年美國女子公開賽第四回合，也是來自南韓的金阿林(A Lim Kim)在最後3洞連續博蒂，打出低標準桿4桿的67桿，從第三回合落後領先者5桿，變成以1桿優勢逆轉奪冠。金阿林在第4回合的「桿數得失值」(註)是7.79桿，是1992年以來，在美國女子公開賽最後一回合第四佳的成績。僅次於2010年同胞金松喜(Song Hee Kim)的8.74桿(當年她打出65桿，從37名上升至並列13)、2004年梅格·馬隆(Meg Mallon)的7.88桿(當年她打出65桿，從落後3桿的第2名逆轉奪冠)、以及2003年朴芷垠的7.85桿(當年她打出68桿，並列第10)。

註：桿數得失值(strokes gained)是高爾夫球近年來使用的一項統計數據，是哥倫比亞大學教授馬克布羅迪在2000年所提出，比起傳統的上球道率、上果嶺率和推桿數據等，更能測量一名球員在比賽時所有球技方面的能力。有興趣可以看看美國高爾夫頻道曾經做過的影片介紹。

(中時新聞網)