民間購買疫苗進度如何？外界關心為何一定要拿出原廠證明書，衛福部長陳時中今天一次解答，他指出，國內目前較積極且資料最完整的只有鴻海創辦人郭台銘，至於佛光山所接洽的嬌生，經指揮中心詢問後得到目前只向COVAX供貨的答案。

陳時中表示，現在大概只有一家有正式文件，那就是鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會，「看起來他們比較積極，相關文件也比較齊全，其他單位其實都相對資料較為不完整。」

陳時中指出，佛光山前兩天說可買到嬌生疫苗，但經我方其實從過去就有跟嬌生接洽，但得到的答案就是目前嬌生的政策是不跟除COVAX的單位往來，即便願意賣疫苗，也只會跟中央政府以外或是國際組織往來。

至於為何強調要拿出授權書才能談？陳時中說，這其實很嚴重，因為我們要原廠開出來的授權書，為的就是要保證能夠供貨，那我們就是要跟原廠確認，這樣就不會走太多冤枉路，「而且先前掮客也很多，幾個大廠也一再強調，如果有非原廠來兜售疫苗者，一定要提出報告來讓他們注意。」

(中時 )