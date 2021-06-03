沙灘排球源自於室內排球，區別是比賽的過程中，雙方各只有兩名球員上場，1996年在亞特蘭大奧運會正式成為競賽項目。2020年東京奧運上將會有男子、女子各24隊參賽，共分為六組、每組四隊，各組前兩名以及六組中兩個成績最好的第三名直接晉級16強。

而在2020年東京奧運會上，沙灘排球是第七次作為獎牌項目於奧運登場，這次總共會有48名選手來參加這次比賽。另外最終參賽隊伍會在2021年6月底才會揭曉，參賽名額據FIVB沙灘排球奧運排名、洲際盃賽成績決定，目前只有8支球隊，男女各4支鎖定東奧入場券。巴西是沙灘排球傳統強國，至今總共斬獲了13枚奧運獎牌，成績相當傲人。

巴西黃金搭檔塞鲁蒂(Alison Cerutti)和布魯諾施密特(Bruno Schmidt)在2016年里約奧運拿下男子沙灘排球金牌，但他們於2018年分道揚鑣，塞鲁蒂和費略(Álvaro Filho)合作，施密特則和奥利维拉(Evandro Oliveira)聯手，目前兩隊新组合分别排世界第3和第4，這次他們對決也是一大看點。

這次東奧沙灘排球比賽將在開幕式後第二天，也就是7月24日拉開序幕，一直比到8月7日结束，而日本潮風公園為這次比賽場地，潮風公園比鄰東京灣，周邊景色相當優美，可以在那邊看到著名的東京彩虹大橋，2019年7月本場地已舉辦過沙灘排球測試賽，賽後受到參賽選手的一至好評，相信這次拿來舉辦奧運再適合不過。

(中時新聞網)