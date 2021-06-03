因應本土確診增加、第三級疫情警戒，勞動部高屏澎東分署啟動多項應變措施，職訓課程一律採視訊或延期上課，轄內就業服務據點、青年職涯發展中心、南區銀髮人才資源中心、人才資源發展中心等多改為預約制，也透過網站、電話提供線上服務，避免群聚風險。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，因應強化防疫作為，並減少不必要的接觸，多項業務服務調整為可透過電話諮詢、線上預約申辦完成，讓民眾在家安心防疫也可運用網路或電話得到服務。

而各就業中心為了讓申請失業給付及失業認定作業更快速，並降低臨櫃申辦的接觸機會，除民眾可以臨櫃遞件申請之外，即日起更開放透過郵寄、傳真、電子郵件或至台灣就業通網站，登入會員頁面點選「申請失業給付」連結來申請辦理。

此外，台灣就業通網站（www.taiwanjobs.gov.tw）提供許多訓練及就業資源，如求才（職缺）登記、求職登記及線上履歷投遞等，也有多元線上職涯與就業資訊服務，民眾上網即可探索職業興趣，做為生涯探索與選擇職業參考。

勞動部高屏澎東分署指出，民眾若想進一步了解簡化失業認定措施及求才求職相關細節，可撥打台灣就業通免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，或電洽高屏澎東分署所屬就業中心（屏東就業中心08-7559955，潮州就業中心08-7882214，台東就業中心089-357126，澎湖就業中心06-9271207）詢問。

(中時 )