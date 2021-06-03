康健人壽長期關心國人健康及保障需求，啟動疫情三大應變服務機制：一是針對受疫情影響之保戶，提供包含「保費/保單利息緩繳3個月」、「單一窗口」及「線上客服」等保戶關懷服務，由專人提供充分協助。二是在理賠部分提供「快速理賠」、「同享完整保障」、「法定傳染病從寬理賠」、「入住負壓隔離病房比照加護病房」等措施，幫助保戶更及時獲得所需醫療協助。三是網路及電話就能投保，全程不出門、免接觸。同時更提供員工10天全薪緊急防疫假、 1萬元特殊津貼、每日通勤交通補助，陪伴員工和保戶一同安心度過疫情。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽於疫情發生第一時間即啟動多項保戶關懷措施，持續透過電話投保與線上專人服務，希望將疫情對保戶的影響降到最低，讓國人面對疫情的不確定性時，能夠提早做準備，補足自身及家人的健康保障。同時，員工是康健人壽最重要的資產，疫情期間我們也提供多項應變措施，包括防疫假、特殊津貼、通勤補助等，希望能讓員工可以無後顧之憂的兼顧家庭和生活，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽為保障員工健康，也已全面實施異地辦公、內勤居家辦公等最嚴謹的防疫措施，透過分流降低員工感染風險，並維持保戶服務與資訊系統不中斷。康健人壽不僅提供有照顧家人需求同仁10個工作天的全薪緊急防疫照顧假，更提供符合資格之員工每人1萬元的一次性新冠肺炎特殊津貼，至於疫情期間仍需至公司上班的同仁，則可申請1天最高1,000元的交通費補助。同時，疫情期間的各種不確定性可能導致員工情緒焦慮緊張，康健人壽也提供EAP員工協助方案，幫助員工正向面對疫情期間的各種挑戰。

另外，因應疫情升溫可能對民眾帶來的衝擊，康健人壽主動提供彈性服務，適用對象包括確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者、防疫相關醫療人員、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假之勞工共6種身分。若疫情升至四級警戒，康健人壽則將依據政府所宣布之警戒區域主動給予保費緩繳優惠措施。

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