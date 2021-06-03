COVID-19疫情嚴峻，為守護社區，協力地方政府加速防疫工作，元太3日宣佈，各捐贈一座正壓篩檢亭予新竹市政府與桃園市政府，分別設置於竹科篩檢站及桃園敏盛醫院。

第一座竹科篩檢站使用之PCR篩檢亭由元太捐贈，已設置於竹科園區內的篤行路，於今日由新竹市長林智堅親自前往視察啟用；而桃園將於本月10日於桃園市敏盛綜合醫院設置，協助提供醫護人員安全防護且潔淨舒適的採檢環境，同心對抗疫情。 元太董事長李政昊表示，COVID-19疫情自去年爆發後，元太防疫小組以保障員工的健康安全為第一優先任務，完善防疫措施提供員工安全無虞的工作環境。然而隨著疫情發展更為嚴峻，為協助守護社區安全，公司隨即與廠區所在市政府聯繫，了解第一線醫護需求物資，捐贈二座獨立潔淨與安全舒適之正壓篩檢亭，以提升第一線醫護人員的檢疫防護，並實踐做為良好企業公民的ESG承諾。

一般在進行COVID-19快篩檢驗時，醫護人員需穿著低透氣度與防水之防護衣，在戶外帳篷通風處，全副武裝降低與病毒接觸之風險，然而因氣溫日益上升，也造成醫護人員在採檢工作更大身體負擔。為讓醫護人員能專注於檢疫工作，元太本次捐贈由工研院研發之正壓篩檢亭，運用空氣只能由內往外送之正壓設計，且潔淨度為無塵室等級，減少接觸病毒之風險。同時，正壓篩檢亭內部設置空調設備，可保持恆溫與恆濕之環境，讓醫護人員可在潔淨舒適之環境進行採檢工作。

元太本次所捐贈之二座正壓篩檢亭之一設置於在今日啟用的新竹科學園區首個篩檢站，齊心與政府、醫療人員守護台灣科技重鎮，另一座篩檢亭將設於桃園市敏盛綜合醫院，協助醫院提升採檢環境之安全性，守護社區安全。面臨疫情肆虐，元太科技遵循防疫指引保護員工安全，以行動支持第一線醫護人員，履行企業社會公民之責任，持續投入於實踐ESG目標。

(工商 )