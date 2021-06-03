今天新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位。（圖／指揮中心提供）

台灣今增17例死亡，其中最年輕的死亡個案僅40多歲，個案5/13就發病，但就醫PCR採檢結果為陰性，後到了5/21再次採撿，結果轉為陽性。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，即時就醫也是相關因素，一次陰性不代表真正陰性，若症狀持續可以繼續接受採撿。

指揮中心今公布國內新增17例死亡，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

對於死亡案例逐漸出現年輕人，專家小組召集人張上淳表示，這波開始，都是年長者比較容易死亡，但偶而也有看到年輕個案，也沒有什麼疾病的狀況，先前已經說明過，現在疫情狀況下，沒辦法做更詳盡死因的探討，而所謂的不明死因探討，在醫學治療上，是指病理解剖。

對於今天的死亡個案從有症狀進入醫院，前面篩檢因為是陰性，張上淳表示，到醫院時間慢了點，即時就醫也是相關因素。希望有症狀就要及時出來接受篩檢與檢查，一次陰性不代表真正的陰性，若症狀持續的話，也可以繼續接受篩檢，早一點分流安排，需要到醫院就早一點，或許可以減少重症或是死亡個案。

(中時 )