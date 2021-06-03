宅神送花給柯文哲，圖為卡片內容。(取自宅神臉書)

宅神送到北市府的花籃。(取自宅神臉書)

宅神朱學恒繼送4盆花籃到衛福部疾病管制署，昨(2日)送出對象變成鴻海集團創辦人郭台銘，今(3日)送花對象則是台北市長柯文哲，並在卡片上寫下24字「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好」。畫面曝光後，再度引發討論。

朱學恒3日下午在臉書PO出花籃照片，並提到「身為台北市的市民，我看到的是當局表面上跟你說同島一命，實際上放縱側翼網軍，一分抗疫，兩分應付，七分攻擊政敵，地方政府在前面打仗，中央在後面捅刀」。

朱學恒指出，「所以說阿北說得好，一百六十六人死亡不出聲，高端跌了，被送花籃了，才立刻出來作圖，還罵年輕人防疫鬆懈，大家不用工作賺錢吃飯嗎？爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺！」

而從照片中可見，朱學恒在花籃上面卡片寫上，「人命不如股價，防疫不如護盤，治國不如製圖，阿北罵的真好。朱學恒暨全體觀眾敬上」。

其實朱學恒1日曾送上寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」文字的花籃給指揮中心，引發外界議論，後來他在2日送上花籃給願意自掏腰包幫忙買疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘；並於今天送花籃給柯文哲。

(中時新聞網)