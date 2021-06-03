長照機構頻傳染疫事件，接種疫苗刻不容緩，衛福部長陳時中今天表示，目前已提出新版本的疫苗施打順位方案，將交由專家審視後實施，將開放讓長照機構、75歲以上長者優先接種疫苗。

陳時中表示，待這一波疫苗施打完成後，各地方政府只要轄區內的優先接種名單都打完，自然就可往下開放接種，但這也有關下一波疫苗到貨的數量，如果屆時到貨劑量較多，當然就可以往下開，讓機構、75歲長者來接種。

至於何時會取得下一波疫苗，又有多少劑量，陳時中都沒有回答媒體提問。

(中時 )