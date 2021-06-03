斗六市西市場、斗南鎮立第二市場設置的人流分析天線，回傳大數據到「Nubi」App，民眾在家也能知道菜市場人多不多。（周麗蘭翻攝Nubi畫面）

雲林縣府縣府日前緊急於斗六市西市場、斗南鎮立第二市場設置「人流偵測器」，全國首創藉由智慧科技偵測人流，讓民眾在家裡就能知道當下市場人多不多，去採買安不安全。

斗六市西市場、斗南鎮立第二市場都曾有新冠肺炎確診者前往，優先設置人流偵測器，縣府將陸續於虎尾鎮、北港鎮、西螺鎮、土庫鎮大型傳統市場裝設人流偵測天線，提供民眾人潮聚集資訊。

縣長張麗善表示，各縣市透過身分證分流避免菜市場人潮群聚，但人未到市場前無法得知人潮多寡，斗六市西市場、斗南鎮立第二市場設置的人流分析天線，回傳大數據到「Nubi」App（唸扭幣），民眾在家也能知道菜市場人多不多。

計畫處長李明岳表示，下載雲林縣政府的數位縣民平台「Nubi」App，首頁就可看到「市場群聚狀況」，市場人流狀況分為綠、黃、橘、紅4種顏色，綠色代表狀況良好，可前往採買，紅色代表人潮擁擠，不建議前往。

李明岳說，人流偵測系統的大數據也可協助地方政府首長做出更好的分流決策。

縣府於去年開始運用人流分析天線裝置，以訊號及演算法模型辨識並推估場域中實際人流、行走動線、習性、人群聚集熱門地點等數據，雲林縣政府、西螺東市場、興隆毛巾觀光工廠、良作工場農業文創館、虎尾商圈、虎尾布袋戲館都曾試用過。

(中時 )