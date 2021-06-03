台北市衛生局3月執行水產品第1波抽驗專案，場所選擇餐飲業、傳統市場、超市等販售店家，共計抽驗25件，其中有件來自澎湖縣的「活石蟹」被驗出重金屬鎘1ppm，不符規定，若店家未限期改善，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，業者也必須隨即下架不得販售。

本次共計抽驗25件生鮮水產品，包含7件魚類、5件貝類、8件蝦類及5件蟹類，檢驗動物用藥多重殘留、孔雀綠及重金屬(鎘、鉛、甲基汞)等，檢驗結果中有件「活石蟹」被驗出含有重金屬鎘1ppm，不符標準0.5mg／kg以下，違法「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定。

衛生局表示，此商品已違反食品安全衛生管理法第17條規定，併依第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依第48條第8款規定限期改正，若未改正將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰，也要求業者即刻將產品下架不得販售，由於產品來自澎湖，已移請澎湖縣衛生局查處。

衛生局指出，我國已針對水產品訂有鎘、鉛、甲基汞等重金屬限量標準，凡符合標準的水產品都可安心食用，同時建議販售業者向大盤或供應商索取檢驗報告，也籲消費大眾購買水產品時應選擇具生產履歷或信譽良好的業者，避免吃下來路不明的產品。

(中時 )