陪著黃英吉走過50年，老榕樹與老董同一天離世。（王志偉翻攝）

四維高中董事長黃英吉稱呼學生「愛徒」。（四維高中提供／王志偉翻攝）

雖然身體不適，但每個特別日子，黃英吉仍希望與愛徒一起同歡樂。（四維高中提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣私立四維高中董事長黃英吉今本月1日病逝家中，享壽86歲，教育界齊哀悼。當天下午移靈往殯儀館時，花蓮天氣晴朗，想不到校園一棵年約50歲老榕樹，卻應聲倒下，老董與老榕樹同一天離世；校長蔡忠和有感而發寫下：「哲人其萎，榕樹亦悲，樹猶如此，人何以堪」，讓教職員悲痛。

教育界尊稱「老董」、「老校長」的黃英吉，出生苗栗、台大法律系畢業，畢生致力於教育，1972年獲得四維高中董事會聘請擔任校長，一直到2007年才交棒，接任四維高中董事長，在背後默默支持四維高中持續成長。

黃英吉生前篤信佛法，師承佛光山星雲大師，擔任四維高中校長逾30年，治校期間推展三好教育，重視學生品格，但晚年患有糖尿病等疾病，健康狀況不佳，本月1日清晨辭世，讓師生相當不捨。

當天下午1點，黃英吉大體移往市立殯儀館的同時，卻傳來校園裡，曾是他一手栽培並且是他「救」回來的50年老榕樹，在無風無雨的狀況下，卻應聲倒下，據老師們描述，校園突傳來樹木倒下聲響，卻同時是「老董」移靈時間，冥冥似乎與老董訣別，讓教職員不捨落淚。

校長蔡忠和獲知後，寫下一段短詩詞，「哲人其萎，榕樹亦悲，樹猶如此，人何以堪」，他回憶，這棵老榕樹近50歲，早年一度因染病懨懨一息，董事長黃英吉當年請託樹醫師，將老榕樹扶持，悉心照料茁壯，陪著老董走過近50年，似乎感應要跟著老董離開人世，很讓人感傷。

蔡忠和表示，董事長黃英吉與佛光山星雲大師結緣，皈依其門下，獲授證為佛光長者，黃英吉的靈骨將安佛於佛光山萬壽園。本月7日將辦理家祭，因疫情，不辦公祭，但當天將護送載運黃英吉的靈車做最後一趟「巡視校園」，讓黃英吉再看看他的最愛「四維高中」，待疫情過後，將擇期舉辦追思由師生共同緬懷黃董事長的風範。

(中時 )