宏碁(2353)旗下子公司海柏特專注於多品牌檢測維修服務，即日起宣布完成首階段海內外駐點，除了台灣以外，分別在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南等亞太五個地區布建服務據點，並與合作夥伴持續拓點，延伸服務動能。為將企業客戶的服務優勢擴及至一般消費者，海柏特亦開始提供消費者不限品牌筆電與桌機的保養升級與檢測維修。

海柏特成立於2018年，提供多國支援、原廠授權的多品牌檢測、維修與維運，服務項目包含電腦及周邊產品、辦公室及消費性電子產品與周邊、伺服器及工作站、網路與機房設備等。海柏特從台灣出發，目標深耕亞太市場，已於馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南成立子公司，服務據點深入亞太各地，特別是多島的菲律賓、印尼等，分別布建了服務據點逾百點，並持續增加中，如此高覆蓋率服務據點，讓位於離島的企業與消費者都可就近取得支援。

海柏特董事長侯知遠表示，「多品牌、多地區支援的維運維修服務涉及多樣化的技術認證，從維修流程、品質控管，還要有綿密的服務據點網絡，才能滿足客戶全程一致的服務品質，並可解燃眉之急。海柏特擁有業界難以企及的優勢：完整的系統服務團隊，奠基於專業級企業加值型服務與豐富的維運方案服務經驗，與各地夥伴緊密合作，因此能為企業客戶提供多品牌顧問服務，並將此優勢延展到終端消費市場，讓使用者不論身何處，都能就近、快速地得到原廠認證的支持與服務，也因此成為原廠的最佳夥伴。」

海柏特目前已獲逾30家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電等，主要品項類別近20項，受理總品項則逾百項，品牌與品項皆持續增加中，以完整、全面的服務領域滿足使用者。服務團隊、工程師經嚴密而完整的訓練管理，包含接受海柏特自身與原廠訓練，通過考試後還會有原廠定期與非定期稽核，確保在規範時效與品質保證內完成。此外，海柏特也應客戶需求可提供全方位服務，從購買前期的諮詢、產品功能設定、保固、維修，甚至到產品終了的報廢，在產品生命階段的重要環節，海柏特都能協助處理，減輕企業、消費者負擔，且能提升產品效能、降低環境衝擊。

(時報資訊)