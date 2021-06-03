針對今日外輪OOCL DURBAN於高雄港進港時，碰撞陽明(2609)所屬鴻明公司營運的高雄70號碼頭與正進行船邊作業陽明船舶，導致70號碼頭8號橋式機全倒、6號橋式機脫軌與場邊貨櫃部分倒櫃等狀況。陽明指出，自有船舶無大礙，下午確認適航性。
陽明指出，事故發生後，僅現場作業人員一人皮肉輕傷，即刻送醫後已無大礙，目前現場無人員傷亡或受困等情事，同時陽明船舶經目視與船長檢查報告無重大損傷，下午即安排潛水夫及驗船師確認是否具備適航性，後續相關處理，而70號碼頭事故有保險公司處理。
(時報資訊)
針對今日外輪OOCL DURBAN於高雄港進港時，碰撞陽明(2609)所屬鴻明公司營運的高雄70號碼頭與正進行船邊作業陽明船舶，導致70號碼頭8號橋式機全倒、6號橋式機脫軌與場邊貨櫃部分倒櫃等狀況。陽明指出，自有船舶無大礙，下午確認適航性。
陽明指出，事故發生後，僅現場作業人員一人皮肉輕傷，即刻送醫後已無大礙，目前現場無人員傷亡或受困等情事，同時陽明船舶經目視與船長檢查報告無重大損傷，下午即安排潛水夫及驗船師確認是否具備適航性，後續相關處理，而70號碼頭事故有保險公司處理。
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