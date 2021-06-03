目前國內新冠肺炎疫情仍處於第三級警戒，移民署南區事務大隊台南市第二服務站與外籍人士一起防疫守護台灣，除向外籍人士宣導防疫措施外，並透過社群網絡，連結轄區大專院校、人力仲介公司及NGO等，即時將正確的防疫資訊及措施傳送給轄內外籍人士，透過科技輔助，防堵疫情擴散。

台南市第二服務站利用假日加強聯繫轄區移工仲介公司，如有發現疑似染疫症狀者，應鼓勵儘速安排快篩或就醫，並提供台南市各區快篩站及相關防疫資訊。

其中長宏公司林主任即表示，在移工生活管理方面，疫情期間已依移工所屬公司產線或班表採取「分組、分流」管理，規畫進出不同動線，並實施「分棟、分層」住宿。

宏普公司陳主任則說，移工也配合防疫政策，除上班、就醫等事由外，避免非必要之外出，假日以留在宿舍休假為原則，宿舍每日早晚2次進行環境消毒，以降低感染風險。

對於臨櫃洽公的外籍人士，南市第二服務站主動宣導「5秒簡訊實聯制」、「台灣社交距離 APP」等科技防疫措施，現場並提供多國語言版本QR CODE，由該站同仁及通譯人員協助引導外籍人士下載使用。

來自越南的新住民阮氏香就說，「雖然目前疫情緊張，但經由越南語的防疫宣導，讓我們新住民可以充分瞭解最新的疫情資訊，感到很貼心！｣

南市第二服務站主任胡鵬翔表示，移民署自5月15日起，針對在台居留效期即將到期的外來人口，實施自動延長30日效期之措施，至疫情警戒降為第二級之日起30日止。

另對於原經許可延長離台及停留效期即將到期的外來人口，也請暫緩至服務站辦理延期及離台手續事宜，等到疫情警戒降為第二級次日起10日內，符合資格者再至服務站補辦，以落實防疫期間減少不必要的外出，避免人員流動群聚感染風險。

(中時 )