新北市3日公布各區染疫人數。（翻攝直播）

新北市染疫人數今天突然暴增265例，雪上加霜的是，土城又爆發長照機構大型群聚。侯友宜表示新北累計4217例，仍以板橋、中和最多。板橋江翠新增的大型快篩站今天起開始啟用，目前共有32處篩檢站，大型快篩站今天預約600人，北市府希望透過廣篩，能把隱藏式病毒找出來，目前為止，警方已全數尋獲654名確診失聯者。

直播》新北暴增265例長照機構爆群聚，侯友宜記者會說明。

侯友宜也提出警告，確診足跡在熱區防疫中心運做後，低度活動當中逐漸減少，但為何確診案例會變多?但即使靠低度活動，還是無法減緩，雖然目前好不容易控制，但還是要呼籲，如果稍有放鬆，未來確診數還是會飆高。

本周以來林口、永和仍在飆高，另外土城、蘆洲、汐止、中和也還是相當危險，民眾還是要高度注意，強化三級警戒務必要更落實。

侯友宜表示，新北市今天新增166例本土確診，校正回歸99人，染疫民眾以板橋與三重區最多，已累計4217人染疫，各區累積染疫圖片曝光，依序為板橋947人、中和677人、三重500人、新莊369人、永和334人、土城320人、新店220人、蘆洲170人、汐止124人、樹林104人、五股100、淡水83人、林口71人、泰山61人、三峽53人、八里18人、鶯歌16人等。

市長侯友宜表示，新北長照人數比台北市多了2倍，目前打完醫護人員後沒有剩下的疫苗，希望中央盡速撥補疫苗，讓新北市的長照機構照顧者能優先施打，麻煩中央重新考量。侯友宜將下三點記者會說明最新防疫應變。

侯友宜表示，新北市住宿型長照機構1.2萬名照顧者，比台北市多了2倍，目前中央發下來的疫苗，還剩2萬多劑要給2萬多個醫護人員施打，打完後不會有剩下的疫苗，疫苗量不足，希望中央考慮到新北市長照機構照顧者量那麼大，在疫苗的分配上，要麻煩中央重新考量，優先配發給新北市長照機構的照顧者施打，讓長照機構的群聚感染能夠有效獲得控制。

侯友宜說，其中一名移工染疫1傳8，這部分值得注意，面對移工防疫，雇主有絕對的責任，第一，若公司有人確診，應盡速進行工廠與宿舍的清消，並安排其他員工篩檢或居家隔離；第二，雇主若無法安排移工居家隔離，市府可協助轉介至防疫隔離宿舍；第三，雇主若未妥善安排移工居家隔離，將依法處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，並廢止聘僱許可。

(中時新聞網)