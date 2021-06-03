大陸女星劉詩詩不只是台灣媳婦，她還是演藝圈著名的氣質女神代表，劉詩詩總是散發高雅、端莊氣息，舉手投足噴仙氣的她，魅力十足，而劉詩詩昨（2日）以一襲西裝出席時尚活動，她一現身就引發騷動，高顏值的劉詩詩氣質絕美，還讓圍觀的大叔看到愣住了。

34歲劉詩詩身穿白襯衫、黑色西裝褲和西裝外套出席時尚活動，貼身服裝更顯女神的纖細身材，劉詩詩頂著中分油頭，展現率性又不失氣質的一面，陸網今則流出一段活動花絮，原本一起走的劉詩詩與楊冪，雙姝在打完招呼後就分開走，劉詩詩依工作人員指示前進，這時有一位搶著拍照男粉絲看到劉詩詩後，表情瞬間傻住、愣在原地，這位男粉絲的眼神還不自覺地跟著劉詩詩走。

劉詩詩身穿西裝，帥氣出席時尚活動。（圖／取材自劉詩詩微博）

男粉絲看到氣質劉詩詩的反應全被網友拍下來，影片引發網友熱議，截至發稿前，微博還以「路人看到劉詩詩的反應」登上熱搜榜第三名，可見話題超夯，網友也紛紛留言討論：「這不就是看到美女備震驚到的我嗎？太真實了！哈哈」、「劉詩詩真的好迷人」、「大哥看呆了 哈哈」。

劉詩詩過去也屢次以纖細身材和絕美顏值引發討論，網友日前則曝光劉詩詩的無P照，只有光線亮度不同之外，女神的顏值超精緻，就算是無P照依舊美到逆天，劉詩詩的無P照和精修照看起來根本沒差別，說劉詩詩氣質辣媽一點都不為過。

(中時新聞網)