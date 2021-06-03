往生者骨灰將暫時安置於崇德館海葬暫厝區，待家眷隔離期滿後，再交由家眷處理後續喪葬事宜。（台中市政府提供）

台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件，其中72歲婦人78歲染疫的丈夫2日不幸過世；市議員曾朝榮3日為民請命，希望市府能夠協助處理後事。民政局強調，考量往生者家眷尚在隔離中，無法親自處理喪葬事宜，已請轄區公所會同里長全力協助。

曾朝榮說，台中市北屯區大坑里家庭群聚感染事件累計21例確診，78歲的確診重症者不幸死亡。他參與防疫協助解決鄕親問題過程當中，感受到確診者家人的無奈與辛酸；不管是在家隔離或是檢疫旅館隔離，發病的家人更送到醫院隔離治療。

曾朝榮指出，面對著短暫真實的妻離子散，讓人感到痛苦的惡耗傳來確診重症搶救無效已經往生，這種錐心之痛非當事人所能感受的悲痛，往生者必須24小時內火化處理後事，孝家眷只能透過電話與在醫院等待服務的禮儀公司連絡處理喪葬事宜，希望市府能夠協助處理後事。

民政局說，首起死亡個案遺體今日移往大甲殯儀館火化場進行火化，並將骨灰送往崇德殯儀館海葬暫厝區安置，待往生者家眷隔離期滿後，再交由家眷處理後續喪葬事宜；期間殯葬處理作業衍生相關費用，將由轄區公所急難救助經費支應補助，生命禮儀管理處全力配合。

民政局強調，如感染新冠肺炎往生者非鄰近市區居民，該局將於台中市山海屯區擇定適宜處所，協助暫厝往生者骨灰。市府除全力協助家屬辦理後續喪葬事宜，也會尋求民間善心團體協力，並盡速訂定確診死亡市民治喪流程，讓仍被隔離住院中的家屬安心。

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(中時 )