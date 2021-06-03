近期陸續傳出有確診者或疑似個案搭乘大眾交通工具，造成社會大眾恐慌，台灣鐵路產業工會3日表示，建請有關單位盡速擬訂因應確診者或疑似個案搭乘時，相關緊急應變、清消措施，公開確診者足跡，降低染疫風險及搭乘疑慮。

台鐵產工表示，從昨日2194、2263車次經驗，台鐵局現行封閉車廂做法，並非直接關閉車門，因未能確保車廂消毒情形，車長需自行於鄰近車廂看守、車站月台播音阻止旅客誤入該車廂，並未有具體應變措施，同時保障第一線旅客及同仁安全。工會建議應超前部署，即刻訂定緊急應變措施，並公告周知，同時應一併考量如遇不願配合的疑似個案、確診者，有哪些應變辦法，是否可以停駛或換乘。

台鐵產工表示，全國疫情升級已兩周，台鐵局相關工作場所更陸續有確診者消息，但第一線同仁往往仍需看新聞才知道，目前「消毒」與「深度消毒」的作法與差異，第一線旅客與同仁更無從知悉，恐無法弭平大眾疑慮。台鐵產工請有關單位主動對內告知確診者訊息，對外公告清消具體辦法，以安定民心。

(旺報 )