農委會紓困4.0-農民。（農委會提供）

農委會紓困4.0-漁民。（農委會提供）

農委會紓困4.0-農業紓困貸款。（農委會提供）

因為本土疫情爆發，政府實施三級防疫警戒，行政院會今(3)日通過紓困4.0特別預算案，農委會爭取追加紓困預算預計196.6億元，提供農業紓困貸款及利息補貼等，本次現金紓困方面，農民、漁民每人補貼1萬，甲級漁工每人3萬，計148萬農漁民受惠。

農委會今日召開「農委會紓困特別預算與各產業協助措施」線上記者會說明紓困措施。

農委會陳吉仲表示，為了在疫情衝擊下對從農者生活紓困，將發放農民生活補貼每人1萬元，只要符合2019年度農業以外所得未達50萬元的排富條件，且未請領其他機關性質相同之補貼，不論是2020年已領取農民生活補貼者，或輔導有案參加農糧政策的農民及青年農民，皆無需提出申請，經系統比對符合資格後，將於今年6月4日起陸續匯入個人金融帳戶，受惠農民預估約113萬人。

陳吉仲指出，其中110萬人明天起會直接把紓困金匯入戶頭，至於有3000多人因為尚未開設戶頭，須臨櫃農漁會領取現金，其餘者將在下周開放申請。

漁民部分，2019年所得50萬元以下者，每人補助1萬，漁會甲類漁民若2019年所得40.8萬以下，且在漁會投保薪資2.4萬以下且加保中，每人補助3萬，補助金將於6月4日開始陸續匯入帳戶，預估將有35萬人受惠，但若剛入會的漁民或去年沒申請的，只要4月30日前入會，漁會將會主動聯繫。

另外，為及時協助農漁民及農漁業者營運所需紓困資金，將延續去年農業貸款紓困措施，舊有政策性專案農業貸款及2020年核貸之紓困貸款均免申請，並免息到年底，受惠農漁業者約18萬戶。

2021年新貸款戶免息至2022年6月底，受惠農漁業者約2.4萬戶，天災貸款則免息延長1年。

陳吉仲指出，增列紓困貸款額度部分，2020年已核貸「農家綜合貸款」紓困貸款40萬元者，今年仍可再提出申請，舊貸戶可申請延期還款，新貸戶可申請本金寬緩2至3年，並可專案申請提高週轉金額度。

(中時 )