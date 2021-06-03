國內因疫情持續維持三級警戒，國人也關注各項紓困請領資格。行政院今日公布紓困4.0方案，個人紓困對象，將包括中低收入戶、弱勢(兒童、老人、身障)每月1500元發放3個月，農民發放1萬，薪資投保2.4萬以下的漁民3萬元，自營業者、無一定雇主勞工者，薪資投保2.4萬以下每人3萬元，薪資投保超過2.4萬者每人1萬元。

勞動部長許銘春表示，關於勞工紓困部分，若具自營業者、無一定雇主勞工者身分都可申請，但還有3項要件，首先是必須在2021年4月30日前已在職業工會參加勞保。再來是排富，2019年的個人各類綜合所得不得超過40.8萬。最後是不重複領取原則，即是不得領取其他機關相同性質的津貼、補助，預計185萬人可受惠。

許銘春指出，去年薪資投保在2.4萬以下，有請領紓困補助的勞工，今年薪資投保變更為2.4萬以上者，約有5萬多人，屆時也會在6月4日撥款1萬入帳。

國發會主委龔明鑫表示，打工族及因疫情被政府強制停業者，若有在職業工會投保，將由勞動部負責發放紓困補助，若無，衛福部也會發放1萬至3萬。

教育部長潘文忠說，運動事業從業人員(教練、裁判、球評)，若因契約或工作約定暫停或取消，導致單月酬勞較今年3、4月平均或去年同月酬勞減少達50％，每人可補助4萬元，預計有5千人受惠。

潘文忠表示，補習班、課照中心、運動事業者，若2021年5月至7月任一月營業額較3月至4月平均或去年同月營業額減少50％，並受中央政府命令停業且給付員工未達基本薪資的事業，將提供受雇員工補貼3萬及就業安定基金加碼1萬元，共4萬元。

衛福部次長李麗芬表示，保母將比照自營業，一次發放3萬元，托嬰中心若損失50％以上，將補助每位員工最高4萬元。

經濟部長王美花說，商業服務業部分，若企業在今年5月至7月任一月營收減少50％，且受中央政府命令停業且給付員工未達基本薪資的企業，將一次性補貼員工薪資3萬元，另就安基金加發1萬元，共4萬元，但書是企業不能解散或自行歇業，且資遣員工人數將依企業規模限制，若200人以下，員工離職數不可超過6分之1。

農委會主委陳吉仲指出，2021年4月30日前在漁會投保勞保者，為漁會甲類會員及加保中，投保薪資2.4萬以下，且2019年所得未達40.8萬者，每人補助3萬元。所得未達50萬元者，每人補助1萬元。

陳吉仲說，農保或農職保被保險人，且在2020年曾申請農民生活補貼的實際耕作農民，及參加農糧政策農民、青農等，只要在2019年農業外所得未達50萬元，即補助1萬元，不用再申請，直接匯入戶頭。

行政院發言人羅秉成指出，有關民眾擔心紓困補助發放後，會不會被拿去償還強制執行罰鍰，這部分除非是違反防疫規定的罰鍰，否則在三級警戒期間，所有罰鍰一律可延期、分期還款，地方政府若不了解，會請行政執行署告知辦理。

龔明鑫表示，目前的紓困規劃，是讓國人渡過5至8月的難關，會再觀察8、9月的疫情狀況，討論決定紓困是否要擴大或延長。

(中時 )