【推薦賽事 : 6/4(五)，01:05 坦帕灣光芒＠紐約洋基】邪惡帝國紐約洋基今年團隊薪資高達2億美金，但戰績卻差強人意，目前在美聯東區僅名列第三，上個系列賽更慘遭美聯中區墊底的底特律老虎橫掃。而團隊薪資只有6200萬美金的坦帕灣光芒，本季表現超乎預期，目前不僅坐穩美聯東區第一寶座，本季對洋基打得也特別順手(7勝4敗)。本週五雙方將進行系列賽最後一場賽事，洋基將由頭號王牌柯爾(Gerrit Cole)領銜先發，光芒要在洋基主場逞威有一定的難度。

紐約洋基上季場均得分5.25分高居美聯之冠，但本季場均得分大幅下滑至3.79，主力打者狀態低迷與傷兵問題是打線不振的主因，上季全壘打王沃特(Luke Voit)因傷只出賽12場，怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)雖然打出9發全壘打，但出賽35場也吞下高達46次三振，對團隊攻擊幫助不大。而上季榮獲打擊王的勒馬修(DJ LeMahieu)，季前才跟洋基簽下6年9000萬美元的肥約，但本季打擊率僅有0.267，似乎已提早進入養老模式。全隊發揮最出色的是面臨合約年的賈居(Aaron Judge)，本季繳出13發全壘打，攻擊指數高達0.961，但由於打線整體發揮不佳，只靠賈居的零星砲火，仍難以喚醒沉睡中的邪惡帝國。

光芒打線沒有太耀眼的明星重砲，團隊打擊率0.232也低於聯盟平均0.236，但場均得分5.0卻高居美聯第三，這得歸功於打者精準的選球，光芒本季團隊被保送210次排名美聯第一，靠著優異的堆壘包能力，創造出高達477次的得點圈機會(美聯第三)，而光芒在得分圈有人時的攻擊指數也有水準以上的0.764。因此陣中雖然沒有突出的重砲，但憑藉著穩定的本壘板紀律(註)，仍有絕佳的得分效率。此外，光芒日前將先發游擊手亞當斯(Willy Adames)交易至釀酒人，此舉被認為是為農場頭號新秀法蘭柯(Wander Franco)清出位置，法蘭柯不僅擁有出色選球能力，小聯盟平均長打率也高達0.522，未來升上大聯盟後，對於光芒打線絕對是如虎添翼。

洋基此戰先發投手柯爾目前仍是美聯防禦率王，本季平均每9局三振數高達12.4次，防禦率僅有1.78，是洋基先發輪值中的頭號王牌。柯爾今年對戰過光芒兩次，共主投14.1局僅失3分，被對手打擊率只有0.180，投球表現讓光芒一籌莫展。而光芒此戰將使用假先發，第二任投手預計是亞布魯(Ryan Yarbrough)，亞布魯近期表現較為掙扎，賴以為生的卡特球品質不如以往，導致今年被長打偏多，平均每9局被打全壘打高達1.3支。另一方面，亞布魯生涯在夜間出賽的防禦率是3.50，但在白天出賽防禦率卻高達4.77，此戰將在美東時間下午1點5分開打，對於亞布魯將是一大考驗。

柯爾今年吃局數的能力依舊出色，場均先發可以投將近7局，過往對光芒也有不錯的壓制力，此戰擁有對戰上的優勢。而洋基本季牛棚表現是球隊最大亮點，後援投手防禦率2.82是美聯最佳，尤其是終結者查普曼(Aroldis Chapman)今年大幅增加指叉球的比例後，威力更勝以往，本季防禦率僅有0.45，12次救援機會只有一次砸鍋，稱職扮演守護神的角色。而亞布魯近期表現較不穩定，過往在白天出賽的成績不佳，此戰洋基有機會在攻擊端找到突破口。因此筆者預估洋基在柯爾的帶領下，有機會拿下系列賽最終戰勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

註:本壘板紀律(Plate discipline)係指打者不會對好球帶外的球進行揮擊，通常作為評斷打者選球能力的指標之一。

(中時新聞網)