新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今坦言，現在有些醫院已經不容易區分到底是院內感染還是院內確診。現在所有醫院，尤其雙北地區，都在做全院篩檢，台大醫院也檢出護理師陽性，據了解是個位數，其他醫院也有類似情形，甚至有醫師染疫。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，許多醫院的同仁都是從社區進來，有時候初步篩檢沒看到其他的事件。對於到底是否院內感染，不太容易區分。

張上淳表示，目前所有醫院，特別是雙北地區的醫院，都在做員工的全院篩檢，住院病人也是，甚至陪病者也在做篩檢，主要原因是因為社區有流行，任何人都可以把病毒帶入醫院。醫護同仁的部分暫時建議高危單位的醫護，每5-7天就要採檢1次，很多醫院因此發現醫護陽性。

對於台大醫院，張上淳坦言，確實有發現護理同仁陽性，不過手上沒有詳細資料，據他所知是個位數，許多醫院都有類似情形，甚至也有醫師染疫，自己私下相信許多都是社區感染，也許也有少數是院內感染。

關於醫護篩檢，張上淳說，不是現在才開始，很早有社區流行時就已經開始給醫院建議，有些醫院已經篩到第3輪了，即每5到7天篩一次篩好幾輪了。本身篩檢陽性對醫護照護量能沒有太大影響，但因為醫院會進一步調查足跡，也許會有些醫護被匡列，要做後續隔離跟健康管理，多少會影響第一線照護人力，不過因為所有醫院，特別雙北醫院都降載了醫療服務，也有些比較沒有在做日常醫療服務的同仁也可以遞補人力的短暫缺損。

張上淳表示，醫護施打疫苗後，被匡列就可以及早回來工作，會比較理想，對醫護量能就可以有很好的保障，所以及早讓醫護同仁打疫苗最主要目的在這裡。

(中時 )