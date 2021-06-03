自由台灣黨創黨主席蔡丁貴在臉書呼籲，「勇敢的台灣人」，應參加國產疫苗三期臨床實驗；這是上防疫戰場第一線的時刻，測試一下台灣人有多麼愛台灣；不過他說，自己已經在美國打過兩劑輝瑞的疫苗，不適合參與國產疫苗第三期臨床實驗，所以自己不能參加。

蔡丁貴今在臉書指出，這一則貼文的分享，貼得有一點猶疑。「因為這個活動的呼籲，我認為是有必要的，但是我自己是無法親自參加的」。這次貼文呼籲的守護台灣行動，他無法參加，於心不忍。思考了幾天，還是公開貼文，提供大家參考。大家想清楚再作決定。

他呼籲，勇敢的台灣人參與國產新冠肺炎疫苗的第三期臨床實驗！他說，觀察各方的資訊，國產疫苗最好還是按照既有的WHO 或美國FDA對疫苗授權的審查機制走。這樣對社會大眾比較有說服力，安全度也比較高。當初美國疫苗在進入第三期時選擇到以色列進行，這是一個專業與政治的決策，對雙方（疫苗製造商及以色列政府）都是。

他說，國產疫苗現在要進入第三期，以台灣的國際情勢來看，不太容易到其他國家進行第三期臨床實驗。唯一的選擇就是在台灣內部進行。

他認為，衛福部可以要求台產疫苗製造商提出在台灣進行第三期臨床實驗的計畫。模仿美國疫苗製造商到以色列進行第三期臨床實驗的模式，找到一二萬人以上接受實驗。

他說，如果國產疫苗真的是與美國製造的疫苗水準相當，成功的機會應該很高。關鍵的問題是如何找到這些願意參與第三期臨床實驗的民眾？

他以美國疫苗製造商在以色列的實施方式說，在台灣還可以加上一個重要的元素：自己的國家自己救，徵求參與新冠肺炎病毒防疫戰最前線的守衛隊隊員（醫學上其實就是實驗的白老鼠）。

他強調，台灣的社會情勢看得出來，連疫苗的選購都是離不開中國的壓迫。台灣人要自力更生，就是在不得已的時候自己要勇敢承擔風險，可能會犧牲，但沒有這樣的嘗試，就很難突破。歷史上這樣的進退兩難的時刻很多，台灣人如果找不到一兩萬參與疫苗臨床實驗的勇士，台灣人的子孫就只能繼續淪為國際社會強權的奴隸。當然國產疫苗製造商與台灣統治當局應該提出配套措施。

他表示，平常許多民眾都拍胸脯保證自己多麼愛台灣，這個關鍵時刻是上防疫戰場第一線的時刻。測試一下台灣人有多麼愛台灣？用嘴巴？還是用行動？從某個角度來看，這樣的行動計畫也是一個公民社會對國際強權體制壓迫台灣的非暴力抗爭革命計畫。自己的國家自己救！

(中時 )