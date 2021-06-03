台灣飽受疫情摧殘，數百確診數已經持續多日，雙北疫情尤其嚴重，醫療量能相當吃緊，全台進入三級警戒，尚未有解除的跡象，更糟糕的是，防疫亂象開始出現，還出現確診者對醫護揮刀的重傷害事件，這些讓鮮肉主播黃家緯憂心不已，但更心痛的，是老人與年輕人的對立，苦勸眾人對待長輩，要多點耐心與同理心。

對於近日被報導出來的防疫亂象，主播黃家緯在臉書po文，提出一個案例，有個老翁，因為不熟悉QR code實聯制，而遭到年輕人羞辱、逼道歉，但老人重聽，也不會使用網路，即使有熱心民眾教導，他還是不會操作，因此繼續被辱罵，這樣的情況，讓黃家緯看了相當心痛。

黃家緯表示，人人都怕老，因此積極抗老，但實際上「無法逆轉，一定會老」，因此期盼眾人能將心比心，希望大家對長輩能多一些耐心跟同理心，畢竟科技進步，讓世代生活經驗差距變大，現在的孩子可能3歲就會視訊連線了，「我這一代，幼稚園還不知道什麼是滑鼠」，遑論有些高齡長輩，可能一輩子不曾上網，連手寫實聯制還可能因為不識字而無法配合，這都是難以克服的困境。

黃家緯表示，其實老人是很可愛的，分享上次出差到德州，採訪了一對80多歲的老夫妻，在純樸鄉下生活一輩子，不曾出國，但知道他們從台灣遠道而來，一路堅持掛上中華民國國旗來表示歡迎，讓團隊都很感動，黃家緯話鋒一轉，談到台灣8年內將進入超高齡社會，5人中就有1人是老人，等於家裡、身邊，甚至自己都可能是老人，「麻煩大家，在理直氣壯前，請多點同理心，當失去耐心前，請深呼吸，替長輩們設身處地」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)