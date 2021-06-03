台灣新冠疫情出現新高峰，今新增364例本土及219例校正回歸，其中苗栗一口氣爆增34例本土，出現群聚的電子廠7000多名員工展開全面篩檢，而疫情再度升溫，是否將升四級，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，升四級言之過早。

陳時中表示，疫情又有新的高峰，但不明顯，這兩天清查後，可以比較清楚看到走向，但跡象來看，是比較不好的跡象。尤其幾個地方，苗栗爆出34例，主要是一個移工造成的群聚。

陳時中特別點名苗栗，他指出，大規模先針對這家公司的員工7000多人展開全面性的篩檢。並一人一室先隔離開，也會先協助苗栗對於集中檢疫所的需求，專家也都會積極協助，希望能即時控制住疫情。

對於疫情升溫，尤其第一波疫情發生時，苗栗維持「淨土」許久，外界質疑，與全國比雙北慢了幾天升級三級有關，目前會不會考慮全國升四級，以阻斷傳播鍊？

陳時中表示，是否全國升四級，言之過早，要把這波三級警戒每部做到位，太強烈的社會管制，會讓疲乏提早發生，影響整體經濟活動，需要一點拿捏，當然我們也會跟專家討論。

至於二、三級之間，陳時中認為，苗栗是工廠的群聚，「現在看不出跟台北的關係，前一波苗栗就有陸續的案子，但這波的疫情看起來會比較大。」

對於這波疫情又再度升溫，專家小組召集人張上淳表示，校正回歸數又變多，疾管署昆陽實驗室很積極尤其是雙北的檢驗單位，有累積因為上傳系統造成的延誤和累積狀況，之前都一直希望檢驗單位陽性個案不要延後上傳，這樣的指令或是希望檢驗單位配合部分，有的可以配合很好，但還是有發現一些檢驗機構確實沒有把所有陽性個案即時上傳，所以造成這兩天疾管署檢驗單位積極介入輔導，發現還是有陽性個案這兩天又清出出來。

張上淳說，5月31日以前的陽性個案都清除了，結果6月1日又傳出來，又發現後面的案子又累積下來了，因此不管是採檢日或是研判日，又冒出後面好像又出現高峰的狀況，因此發生這樣的情形，但若從發病日來看，是差不多，但也有一點點擔心又要往上爬的跡象，是否有幾個機構的群聚會讓個案出現更多。

張上淳直言，現在最擔心的是苗栗，發生大規模電子廠的會不會造成新一波的群聚蔓延，可能會影響整體全國個案數的變化，這目前一方面，是要積極介入去幫忙處理，二方面是後續觀察的重點。

(中時 )