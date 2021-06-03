美國職籃季後賽首輪如今進行的如火如荼，西區丹佛金塊與波特蘭拓荒者的組合可以說是最刺激的系列賽之一，目前雙方5戰結束由第3種子的金塊以3勝2負的成績領先第6種子的波特蘭拓荒者，系列賽第6戰即將在台灣時間星期五(6/4)上午08:00進行，究竟會由率先聽牌的金塊獲勝晉級還是拓荒者能夠在自家主場扳平戰局邁向搶七之路呢？

有道是『以古為鏡 可以知興替』，要預測系列賽第6戰的結果，先讓我們回顧兩軍前5戰的內容，首先拓荒者王牌李勒德(Damian Lillard)以34分13助攻的表現揭開序幕，整場拓荒者三分球命中率高達47.5%搭配罰球線19罰18中的穩定表現讓金塊難以還擊。第二戰拓荒者雖然維繫了前一場的手感，但全場僅15次助攻且高達21次失誤是落敗的主因，拓荒者淪於單打且容易以失誤收場是他們進攻方面的隱憂。

第三戰風水輪流轉外線手感換由金塊較佳，全場三分命中率高達52.6%，相對的拓荒者掉到31.1%，雙方在三分線外的得分就差了18分之多是勝負的關鍵。前三場場均37.7分的李勒德第四場僅得10分狀態奇差，但他轉攻為輔頻頻傳出絕妙助攻讓隊友共襄盛舉，最終得分多點開花扳平系列賽。第五戰李勒德英雄式的表現令人印象深刻，全場獨砍55分並2次用三分球追平比分，逼入延長賽，可惜最後沒能贏得比賽，金塊本役確實把握住身材優勢，在籃板上比拓荒者多搶7顆是致勝之鑰。

總體來說拓荒者在外線投射較為出色、金塊則在禁區較具優勢，兩隊同屬重攻輕守的球隊，誰也防不住誰容易造成得分的煙火秀，前五戰台灣運彩的大小分值大約開在225.5~228.5分之間，其中有四場都打出大分賽果，喜歡大小的朋友第六戰可以繼續投注大分！勝負方面預測金塊的贏面較大，根據上述交手紀錄拓荒者不穩定因子較多，就算王牌李勒德表現再精彩、球隊三分命中率再出色也未必能順利拿下比賽，反觀金塊的身材優勢以及扎實的籃板能力擺在眼前，因此週五之戰金塊客場不讓分高賠是比較好的選擇。

(中時新聞網)