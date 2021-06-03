協企企業公司總經理黃鈴蘭捐贈1台高感應智能額溫機給蚵寮派出所。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

有感於新冠肺炎疫情升溫，第一線基層員警除了戮力維持地方治安、交通及為民服務工作外，更全力動員與市府團隊一同執行防疫勤務，台南市警察局學甲警友辦事處蚵寮警友站站長王志隆代表蚵寮警友站，購買口罩、消毒酒精防疫物資及反光背心，親自送至蚵寮派出所，鼓舞基層同仁士氣。

另協企企業有限公司總經理黃鈴蘭亦低調地捐贈1台高感應智能額溫機，可以精準便利地量測洽公民眾體溫，並避免員警近距離接觸，有效落實門禁管制及防疫相關規定。

學甲警分局長翁誌宏2日代表同仁接受致贈，並感謝熱心公益的王志隆站長與人美心善的黃總經理，在疫情嚴峻期間贈送防疫物資強化員警自我防護，提升員警士氣、讓每位同仁執勤安全更有保障。

翁誌宏呼籲市民朋友們，疫情尚未趨緩前，請減少不必要之外出，外出時應全程佩戴口罩、保持社交安全距離，遵守各項防疫措施，保護自己同時也保護他人健康，全民共同攜手防疫，平安度過此次疫情的肆虐。

(中時 )