新北累計確診數破4000 侯友宜公布5疫情熱區 15:082021/06/03 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，共增265例本土確診，市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，其中板橋區新增37人、三重區29人、中和24人、其他行政區皆新增11人以下。 侯友宜說，新北市至今累計確診4217人，4535人列管居家隔離，以板橋、中和、三重、新莊、永和等地區為最熱區，另外土城還爆發群聚感染，都需要注意。 北市長照機構周五開始打疫苗 侯友宜：盼中央撥補疫苗給新北 首位軍官確診 休假回中部染疫 營區全面清消 (中時 ) #侯友宜 #確診 #熱區 #新北市 #中和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投網購直播主確診 收物品要消毒 04:102021/06/03 地方新聞 彰化埤頭麻將傳播鏈含民代 公所代表會今「例行性」消毒 11:012021/06/03 生活 學生確診單日增10人 全台352生染疫 大專院校最多 11:502021/06/03 生活 各縣市防疫記者會 網友票選他最值得信任、表現最好 09:392021/06/03 政治 女清潔員確診 北市議會提早下班清場 13:472021/06/03 生活 林口防疫熱區警派高頻率巡邏 全力杜絕疫情破口 11:482021/06/03 寶島 縮短施打期 侯籲速審民間捐贈疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 忠孝醫院爆急診醫師確診 聯醫稱院外感染 08:292021/06/03 生活 員工確診擴大衝擊 京元電股價一度跌逾4.6％ 11:252021/06/03 財經 單日新增＋校正回歸 本土確診＋549 30長照機構驚傳染疫 淪重災區 04:102021/06/03 焦點要聞 台中北屯家族群聚21確診 首傳重症死亡個案 09:152021/06/03 生活 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 桃園確診破30例 足跡遍及肯德基、2全聯 復興公所員工家族5口染疫 - 生活 未來兩週勿探親 侯友宜：非必要民生店家停業 - 生活 一個原因 柯文哲預言：台北的狀況3周後會發生在全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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