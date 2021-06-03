新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，共增265例本土確診，市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，其中板橋區新增37人、三重區29人、中和24人、其他行政區皆新增11人以下。

侯友宜說，新北市至今累計確診4217人，4535人列管居家隔離，以板橋、中和、三重、新莊、永和等地區為最熱區，另外土城還爆發群聚感染，都需要注意。

(中時 )