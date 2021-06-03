全球經濟、通膨與利率環境來到底部翻揚的轉捩點，如何掌握景氣換檔加速的時機，加深投資人操作難度。投信法人表示，REITs具備租金固定收入，即使景氣趨緩也能配發股利、產生穩健現金流；而景氣好轉時，租金甚至能翻漲、力抗通膨，尤其產業前景樂觀的優質不動產，以目前市場長期看多的「醫療長照REITs」，具殖利率高特性，目前社會高齡化造成專業護理照護於2025年起產生供給缺口，專業照護機構發展勢必更趨熱絡，加上擁有不動產漲價的資本利得空間，更佳受惠景氣增溫帶來的利多。

面對投資環境的不確定性，具有穩健報酬特性標的更受到市場青睞，醫療長照REITs具有高殖利率、高獲利以及高需求三高優勢，以資產配置角度來看，選擇相關係數較低的資產做組合是較佳方式，醫療保健REITs指數與其他資產相關性低，適合做為投資組合的一部分，分散風險，投資人可適度納入投資組合。

日盛投信表示，針對全球公債殖利率平均低於1%的此刻，債券收益已無法滿足投資人，而同樣以醫療保健REITs為例，其殖利率4.2%與全球高收益相當，但長期報酬機會更優異，在低利時代魅力十足，對於每月有固定收益需求的投資人來說，是很好的替代方案。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，REITs兼具股票特性，以過去一個完整的經濟上升周期-金融海嘯後至新冠疫情爆發前這段時間來看，醫療保健REITs報酬率達353.2%，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7%。隨著本次全新的經濟上升周期展開，醫療保健REITs成長力道看好。

王亨指出，醫療保健REITs除了流動性與變現性佳，以資產配置角度來看，該資產受股市與債市影響極低，也就是醫療保健REITs與股、債資產漲跌連動度皆不高之下，能夠有效分散投組波動風險，因此，加入後便有機會有效提高整體投組的長期報酬表現。

(時報資訊)