新冠肺炎患者62歲洪姓男子疑不滿隔離在雙和醫院負壓病房，上月31日砍傷院內3名護理師，遭警方逮捕後，因其狀況不宜移送，暫由警方派員在雙和醫院戒護，雙和醫院顧及院內醫護同仁仍須面對殺傷同仁的凶嫌，心理壓力恐難負荷，經與衛福部協調，決定今（3）日下午將洪男轉送新竹空軍醫院，全程由新北市警局派員戒護。

案發後，檢方認定洪嫌身體及精神狀況不佳，視訊也難以確認其犯意，無法諭知交保、聲押等強制處分，待其痊癒或解除隔離再依法處理，暫由警方派員至病房戒護。雙和醫院考量院內同仁承受心理壓力，經和衛福部協調，衛福部同意將洪男轉送新竹空軍醫院。

雙和醫院表示，受傷3名護理師1人腹部割傷，治療後已返家休養；1人背部穿刺傷，經緊急手術後，病況穩定，目前住院休養中；另名護理右手食指及中指的神經與肌腱斷裂，經顯微手術神經及肌腱均已接合，預計復健治療需6個月，之後仍需視復健狀況才能評估手部功能狀況。院方也已啟動心理諮商與精神復健，期減輕他們的恐懼和壓力。

(中時 )