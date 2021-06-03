最近國外許多運動聯賽都開始放球迷進場觀看，有歐洲足球、NBA、MLB、法網等，雖然說新冠肺炎在世界各地還是很嚴重，但高強度的運動賽事在主辦單位看來還是需要觀眾，除了讓比賽更加激烈，也需要場邊的門票收入，但以上賽事都有控管進場人數，所以並不是像以往一樣座無虛席，而大部份看球民眾也都有乖乖戴好口罩。

A fan with a “Jesus is Lord” sign runs onto the field at Wrigley. pic.twitter.com/wxLgE6oMNr — jon greenberg (@jon_greenberg) June 2, 2021

不過或許是球迷在家悶太久了，最近國外運動聯賽場上時不時會出現球迷的一些脫舉行為，例如歐洲足球聯賽就有球迷爆發衝突，NBA也有球迷不滿比賽朝場地扔水瓶、吐口水、與球員起口角等，這些都是非常惡劣的舉動，如今在MLB場上也被抓到球迷失控一幕，讓人啼笑皆非。

在教士與小熊之戰中就有位球迷莫名其妙衝進場內，所幸馬上遭到保全人員壓制火速帶離現場，從影片中看出這位球迷已跑到外野靠近二壘的位置，手持著「耶穌是主」標語繼續衝進場內，如此脫序行為讓全場球迷都看傻了，好在現場保全人員即時將他撲倒不讓他再往選手走去，否則會發生什麼事非常難說。

而在第一位保全架住他後，現場也衝進三位保全人員，就為了防止意外發生，看來MLB場地組的維安控管相當不錯，因為最近球迷真的太失控了，難保他不會做出什麼傷害球員或破壞場地的事情，況且他手上還拿著基督教標語，會讓人不禁聯想他是否為宗教狂熱份子，所以將他盡快撲倒看來是最果斷的方式。

後來比賽也得以順利進行，小熊6：1擊敗教士，這場比賽小熊先發投手阿佐雷(Adbert Alzolay)拿到勝投，他總共投5局被打3支安打失1分，有7次三振和1次保送，算是優質先發，打者部份以瑞佐(Anthony Rizzo)最為優秀，他4打數3安打貢獻了2分打點，另外「魔術師」拜耶茲(Javier Baez)則轟出了2分全壘打，也是獲勝功臣之一。

(中時新聞網)