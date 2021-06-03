桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心3日宣布桃園新增30起本土確診案例，疫調出爐再增3個家庭群聚，其中復興區公所確診員工一家5口都染疫。桃園市也公布已疫調的足跡，全聯2分店再上榜，還有肯德基大溪店、蘆竹開心農產蔬果中心等，呼籲曾出入者，6月16日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園3日新增30例確診，桃園市政府指出，年齡介於不滿10歲至90多歲間，疫調出爐有萬華活動接觸史1人(案9543)，確診者接觸者15人(案9538、9539、9540、9541、9542、9544、9545、9546、9547、9548、9549、9551、9553、9873、9988)，尚在調查中14人(案9550、9552、9869、9870、9871、9872、9989、9990、9991、9992、9993、9994、9995、9996)。

30例確診包含3家庭，其中復興區公所員工家人案9133、案9134之外，2人案號出爐外，家中又增1確診（案9540、9541、9548），累積一家已5人確診，另外案9542為案1877及案5435家人，案9549為案8986家人。

相關足跡仍多集中賣場或傳統市場，包括美聯社大溪康莊店、全聯大溪文化店、桃園復興店、億客成大竹店、自由聯盟八德建福店，還有仁愛市場、蘆竹開心農產蔬果中心等，另外抗旱婦連奔3小北百貨買水桶也更正前往時間，呼籲曾出入者，6月16日前要做好自主健康監測。

(中時 )