《英雄聯盟》各賽區夏季賽即將開打，本周六(6/5)由北美賽區(LCS)率先開打，今年LCS在賽制方面做了相當大幅度的調整，與其他賽區最大的不同，夏季賽的每支隊伍必須承接各自春季賽的戰績，在春季賽的基礎上，計算夏季賽的成績，舉例來說，春季賽13勝5敗、排名第1的C9戰隊，在夏季賽的第1戰若取勝，其夏季賽戰績是14勝5敗，而非1勝0敗，這樣的安排，對春季賽已取得不錯成績的隊伍來說，是一項大利多。

夏季賽開幕日，首戰由TL戰隊對上TSM戰隊、兩隊春季賽戰績同樣12勝6敗，並列第2。多年來兩隊都是北美賽區的豪強，雙方實力伯仲之間，經常在戰績榜上互爭第1的位置，過去10個賽季(2016年春季賽~2021年季中決戰)，兩隊恰好都拿下4座冠軍獎盃，互不相讓。兩隊知名度都高，實力互有領先，每次交手都是鎂光燈的焦點，比賽精彩可期，喜歡英雄聯盟的朋友們可千萬別錯過。

先說TL戰隊，夏季賽陣容維持不變，上路Alphari、打野Santorin、中路Jensen、下路Tactical及輔助CoreJJ。現今遊戲版本上路選手對比賽勝負的影響大幅增加，Alphari在春季賽的表現相當穩定，4.1的KDA在上路選手中排名第2，與打野Santorin的合作也相當有默契，平均每局能拿下5.9個擊殺數，在LCS中同樣排名第2。此外，Alphari的英雄角色池深度夠，選用如：剛普朗克(勝率80%)、雷尼克頓(勝率75%)、吶兒(勝率75%)…等英雄角色，都能有非常高的勝率。

再說TSM戰隊，夏季賽陣容維持不變，上路Huni、打野Spica、中路PowerOfEvil、下路Lost及輔助SwordArt。韓籍選手Huni在春季賽的表現不如預期，3.1的KDA只能說差強人意，與打野Spica兩人在上中野的合作，平均每局僅拿下4.5個擊殺數，在LCS中僅排名第8。除了上路的表現不如預期，TSM的下路也有些狀況，應該是隊伍重要火力輸出的Lost，不僅會在關鍵比賽中熄火，莫名的操作也常替對手增加擊殺數的紀綠(Lost的總死亡數76次在下路選手中排名第2多)。總之，TSM戰隊的狀況相當明顯，至於他們在夏季賽中能有改善多少？考驗教練、選手以及後勤團隊的智慧。

最後來看今年上半兩隊交手情況，TL對上TSM的戰績是贏多輸少，若TSM上、下兩路選手的狀況仍未獲得改善，TL壓制TSM的局面仍會延續下去。LCS夏季賽開幕戰，TL戰隊的贏面高於TSM戰隊，推薦運彩可買不讓分「TL戰隊」勝。

(中時新聞網)