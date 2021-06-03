為搶救台灣低迷的生育率，富邦金控宣布，全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助也從原本的1萬元提高至10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由5天增加為7天，希望能鼓勵員工「增產報國」。

富邦金控董事長蔡明興表示，致力提供同仁全方位照護，在同仁結婚、生育、育兒、子女婚育等各階段提供資源與協助，富邦金控2020年出生率為千分之20.9，高達全國出生率千分之7的三倍，大幅提升生育、育兒等實質補助，不僅分擔每個家庭的經濟負擔，成為全方位的幸福職場，也同時帶動企業內部及國內生育率的提升。

富邦金控以月薪5萬元女性同仁生育第一胎進行試算，將較先前大幅增加逾17萬元，包括每胎新生兒補助從1萬元增加至10萬元、有薪產假從原本優於法令的9週增加至10週，以及6歲以下子女每年補助育兒津貼也從3000元大幅升至1.5萬元。

(中時 )