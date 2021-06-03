京元電子竹南廠菲籍移工群聚感染，3日再增32例確診，都是京元電員工。（謝明俊攝）

知名封測廠京元電子竹南廠爆發菲籍移工群聚感染，3日公布新增確診者再增32名京元電員工。業者從6月2日下午就開始採檢核酸檢測PCR及快篩，截至今3日上午止，已經採檢快篩368人，其中陽性8人，PCR檢測195人，3日下午後續預估還要篩檢2000人次。

另外，苗栗縣3日另有2名確診者是與先前造橋群聚事件有關，總計苗栗縣3日公布確診總數為34人。

中央流行疫情指揮中心3日通報苗栗縣新增的本土確診病例共34例，案號為9537、9837至9868及9987。其中案9537、9837至9864、9866至9868，都是京元電竹南廠員工，是與先前案8984本地工程師及9120至9129等菲籍移工確診者同一宿舍或工作場所，因而被匡列為接觸者，經送醫採檢核酸檢測PCR陽性確診後，已送集中檢疫所隔離中。

京元電子竹南廠發生菲籍移工群聚感染後，業者從6月2日下午，就請來頭份為恭醫院團隊進駐廠區採檢核酸檢測PCR及快篩，截至3日中午為止，已經採檢快篩368人，陽性8人，陽性率2.2％，PCR195人，3日下午後續預估還要篩檢2000人次。

苗栗另外2起確診案9865、男、66歲、無業，是先前造橋河風亭及冷泉涼亭案6532的接觸者，經採檢PCR陽性確診後，收至責任醫院，目前匡列同住接觸者1人，PCR陰性，居家隔離中。

而案9987、男、60歲、工，是案5430女子的接觸者，經採檢PCR陽性確診後，收治在責任醫院，目前匡列接觸者7人，都已採檢PCR，目前居家隔離中。

(中時 )