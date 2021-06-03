日本宣布將提供3000萬劑的疫苗給COVAX和台灣，並傳出將在六月下旬供貨協商，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今態度相當低調，指出目前不管是增購也好，很多談判都持續在進行，不會放棄任何爭取疫苗的機會，但事實上從現實環境有他困難的地方。

陳時中表示，指揮中心目前是兩方面繼續談可能的購買，當然也都跟原廠來談，相關的供貨也都積極在聯繫，但目前供貨是不穩定的，至於先前講說的六月底前會有兩百萬劑，這是我們期待的量，在當初的供貨時程裡面，也有維持這樣的打算。

針對有議員質疑，民間購買疫苗事實上只需要保證書，而非原廠授權書，陳時中今強調，不管是授權書或是保證書都可以，有貨源、有原廠公司的保證會出貨，「我們就會去確認這樣來的訊息正不正確」。

陳時中表示，先前有提過，疫苗採購裡面有很多奇奇怪怪的現象，但無論是要送東西也好，買東西也好，一定要確定貨源是正確的，只要可被證實是正確就可以了。

目前不管是AZ、嬌生、Novavax或輝瑞等疫苗，都很清楚的表明這樣的態度。

(中時 )