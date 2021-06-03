6行政區確診數持續增加 侯友宜：新北沒有放鬆的本錢 15:222021/06/03 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6行政區確診數持續增加 侯友宜：新北沒有放鬆的本錢。（翻攝直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，共增265例本土確診，市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，相較這兩周的確診個案數，新北市有6個行政區確診數明顯增加，分別是林口、永和、土城、蘆洲、汐止、中和區，確診數都在攀增。 侯友宜說，指揮中心上周雖然說「疫情有趨緩」，但他要告訴新北市民，新北市完全沒有放鬆的本錢，若低度活動不加強，很快就會病例往就會繼續上飆。 新北累積確診破4千 各區染疫分布圖曝光 新北尋獲654失聯確診者 板橋中和病例仍持續飆升 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #確診 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北累計確診數破4000 侯友宜公布5疫情熱區 15:082021/06/03 生活 桃園復興區公所再添1確診 累計3人染疫 16:012021/06/03 生活 柯憂：北市狀況3周後全台發生 04:102021/06/03 焦點要聞 各縣市防疫記者會 網友票選他最值得信任、表現最好 09:392021/06/03 政治 《國際社會》印度Delta變種病毒入侵逾62國 亞非洲成疫情熱點 15:072021/06/03 財經 確診者登機 北市控中央系統疏失 17:222021/06/03 生活 女清潔員確診 北市議會提早下班清場 13:472021/06/03 生活 北市長照機構周五開始打疫苗 侯友宜：盼中央撥補疫苗給新北 11:232021/06/03 生活 未來兩週勿探親 侯友宜：非必要民生店家停業 15:402021/06/03 生活 學生確診單日增10人 全台352生染疫 大專院校最多 11:502021/06/03 生活 縮短施打期 侯籲速審民間捐贈疫苗 04:102021/06/03 焦點要聞 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 蔡丁貴挺國產疫苗自己飛美打BNT 柯P兩年前一句話又神預言 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 新北今再暴增310例 「這一區」確診數飆高 - 生活 彩雲颱風直逼台灣 氣象局23：30發布陸上颱風警報 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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