新北市今日新增166人本土個案、99人校正回歸，共增265例本土確診，市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，相較這兩周的確診個案數，新北市有6個行政區確診數明顯增加，分別是林口、永和、土城、蘆洲、汐止、中和區，確診數都在攀增。

侯友宜說，指揮中心上周雖然說「疫情有趨緩」，但他要告訴新北市民，新北市完全沒有放鬆的本錢，若低度活動不加強，很快就會病例往就會繼續上飆。

(中時 )