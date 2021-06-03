今年第3號颱風彩雲通過菲律賓群島後大迴轉，朝巴士海峽移動，中央氣象局3日下午4點發布海上颱風警報。
預報員劉宇其指出，彩雲強度仍維持輕度颱風，未來發展空間不大。不過它最靠近台灣的時間落在4日下半天，外圍雲系將帶來水氣，中南部、東南部及恆春半島，都有機會下雨。
由於彩雲迴轉後將朝東北方轉進，對台灣陸地影響不大。5日起鋒面接力，將再度為台灣地區帶來劇烈降雨。
(中時新聞網)
今年第3號颱風彩雲通過菲律賓群島後大迴轉，朝巴士海峽移動，中央氣象局3日下午4點發布海上颱風警報。
預報員劉宇其指出，彩雲強度仍維持輕度颱風，未來發展空間不大。不過它最靠近台灣的時間落在4日下半天，外圍雲系將帶來水氣，中南部、東南部及恆春半島，都有機會下雨。
由於彩雲迴轉後將朝東北方轉進，對台灣陸地影響不大。5日起鋒面接力，將再度為台灣地區帶來劇烈降雨。
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