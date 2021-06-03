苗栗縣2名菲律賓籍移工確診，初步判定為移工宿舍群聚事件，台南市勞工局針對移工防疫等工作加強服務與宣導。勞工局表示，轄內移工人數為6萬1868人，其中產業移工共4萬5666人、社福移工1萬6202人，目前移工宿舍的防疫為宣導重點，勸導因應疫情儘量避免不必要的移動和接觸。

勞工局表示，因應疫情，勞工局原有「移工防疫關懷訪視服務」改採電話輔導方式，並寄發多國語言宣導資訊與雇主宣導防疫事項，若民眾有多國語言防疫海報的需求，亦可來電向勞工局免費索取。

勞工局局長王鑫基提醒雇主，遵循勞動部最新修訂的「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，提醒雇主工作場所及住宿空間應分流、對上班移工進行體溫測量、交通車消毒、管理住宿人員進出等相關防疫注意事項及措施亦應落實。

在網路防疫宣導上，勞工局亦製作5國語言預防便利貼Line小圖，即時向移工宣導戴口罩、避免不必要移動或活動、聚會等等防疫訊息；亦將衛生局發布的「南市篩檢對象」、「擴大篩檢站」圖卡翻譯為英、越、印、泰版本，轉發給移工伙伴們。

此外，勞工局鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署業推出的「[email protected]移點通」、民間專門針對東南亞外國人設計的「防疫社群機器人」，可主動向移工推播最新防疫資訊。

王鑫基表示，防疫不分國籍，齊心抗疫才能讓生活回歸常態，勞工局業印製多國語言防疫宣導海報及DM發送，亦提供雇主索取，並請雇主亦積極向移工宣導，若雇主或市民有海報之需求，可電話索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

(中時 )