新竹縣長楊文科（中）3日上午與園區代表等，共同討論成立快篩部隊的計畫，近期將啟動。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科3日宣布新竹縣0確診，不過因京元電子竹南廠群聚感染，楊文科表示，上午新竹科學園區及同業公會到縣府討論，新竹縣將成立15人快篩部隊，以及預先部署未來疫苗到位後的快打部隊，預計將有47個接種站、一天接種1萬人，全力防堵疫情。

楊文科表示，目前縣內共有23人確診，其中有3人已出院，住院的20人中，衛生局長殷東成表示，也均沒有重症。殷東成也指出，縣內醫事人員施打新冠肺炎疫苗比例已達65.6％，13100劑全數打完，新進口的莫德納疫苗尚未分配。

楊文科宣布，受到電子廠外籍移工群聚感染案例，先準備因應措施，將成立15名醫師及護理師組成的快篩部隊，只要有區域傳出群聚感染，即可立即啟動，協助廠商快篩，快篩若為陽性則立即做PCR核酸檢測，若確診則立即送醫。

至於快打部隊，也預計在全縣成立47個接種站，包含13個鄉鎮市衛生所、16間診所、3個大型接種站及其餘接種站，楊文科表示，預估1天可有1萬人接種，也號召現值、退休醫護人員報名，殷東成也表示，有意者可洽詢衛生局專線03-5518160轉280，衛生局網站也將於6月5日接受報名，期望民眾踴躍加入。

因應外籍移工確診，勞工處也啟動相關因應措施，包含在日前就已請各大廠商在移工出入處張貼防疫宣導，且鼓勵分流上班、同區移工同時用餐等。不要參加群聚活動減少移工外出機會。

(中時 )