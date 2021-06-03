台商回流再添1案。投資臺灣事務所今(3)日歡迎台商回台投資行動方案聯審會議，通過「寶豐電機」7億元擴大投資台灣。累計至今共有214家台商通過申請，金額約8004億元。

如加計「根留台灣」及「中小企業」，整個「投資台灣三大方案」共吸引888家企業，超過1兆2256億元投資，創造10萬2640個本國就業機會。投資台灣事務所表示，後續尚有73家企業排隊待審。

寶豐電機早期致力於空油壓電磁圈及其零件組裝，後逐漸轉型為高附加價值產品及關鍵零組件複合材料，並赴中國大陸投資塑膠射出相關網通類產品。由於受美中貿易戰影響，影響公司全球營運及發展，決定斥資7億元於嘉義馬稠後產業園區興建廠房。

新廠房主要是投入網通與醫療相關的塑膠構件，如雲端電子科技產品、耳溫槍與額溫槍等，該廠規劃提升既有製程，進行智慧化生產與品質監控，同時設立檢驗中心，以支持未來新世代網路科技與醫療院所之需求，計劃招募至少120名本國員工。

(中時 )