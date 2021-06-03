摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，利基型記憶體上行循環將持續到第三季，尤其看好主流特殊型DRAM合約價上揚，並認為NAND、NOR Flash第三季市況亦佳，於研究範圍中首推南亞科（2408），列為投資首選，隨後則是旺宏（2337）、華邦電（2344）與群聯（8299）。

摩根士丹利日前才送暖NOR Flash族群，研判產業高峰還沒到，不僅第三季報價上漲幅度超越預期，來到季增10～20％，強勢漲價動能甚至要延續到第四季，甫調升旺宏與華邦電財務預期。如今把觸角拓展到整個記憶體族群，強調主流特殊型DRAM與NAND的報價趨勢，同樣處在上升軌道。

在大摩的記憶體研究範圍中，對南亞科、旺宏、華邦電的投資評等都是「優於大盤」，對群聯則是「中立」。然在投資的優先順序上，摩根士丹利最青睞南亞科，賦予126元推測合理股價，潛在上漲空間約五成，旺宏、華邦電與群聯的股價估值分別是54、40與488元。

詹家鴻指出，特殊型DRAM現貨的溢價幅度從3月的70～90％，已逐漸縮窄到28％，DDR3現貨價過去二個月雖有點疲軟，但那是因為先前現貨與OEM端價差過大，目前這個現象已有改變。他重申，合約價格將會持續趕上，看好第三季合約價季增3～8％，尤其在DDR3價格轉強輔助下，南亞科、華邦電會是最受惠對象。

(工商 )