五月受疫情衝擊，線上預約看房大減近3成！依據樂屋網統計，今年5月訪客衰退近2成，預約看屋更月減近3成。樂屋網分析，正因來客數大減，現階段出門看屋的都是超級誠意買方，反而有機會讓成交率提升，預估最後對成交的影響會更縮小，對整體房市還是審慎樂觀看待。

樂屋網指出，原先預期5月表現可維持正成長，不料疫情突然升溫，5月11日，中央疫情指揮中心宣布提升疫情警戒標準至第二級；15日再將雙北提升至第三級，19日，全台進入第三級警戒，大幅降低民眾對外活動，連帶影響買方出門看房的行動。

依據樂屋網統計，今年5月，有購屋意願的樂屋網站上訪客數，相比4月或去年同期，皆衰退18%，有看屋意願並付諸行動的預約看屋數，相較4月更是大減近3成，也比去年衰退16%，對短期找房、看房的買方信心與意願，造成一定程度的打擊。

儘管買方退縮，但在六都熱門產品類型與搜尋熱區，並無特別變化，六都買方皆朝低總價的電梯大樓方向找屋，值得注意的是，因為疫情升溫，不少人開始關注較能保持距離的透天厝，尤其是高雄市更為明顯。

樂屋網觀察，在5月17日至5月23日這週，高雄市的電梯大樓買方竟跌破5成，而透天厝買方則突然上升至4成，但透天厝的榮景僅短短維持一週，隔週又恢復電梯大樓買方達到5成4，透天厝買方佔比3成多的狀態，顯見短期為了防疫需求，從大樓轉而考慮購買透天厝的買方，其實相對有限。

看房買方縮減，但並非完全消失。樂屋網總經理蕭政華指出，現在出門看房的買方不只是「剛需」，簡直是「鑽石需」來形容，就是非買到不可，成交率可望大幅提升，再加上短期波動終歸回穩，實際影響程度還是有限。

樂屋網說明，樂屋網數據反映的是前期看房狀況，真正的成交結果，約莫會遞延1-3個月後出現，現在看來短期來客數雖下滑3成，對後續真正成交的衝擊應該會更小，在全台齊心努力防疫下，當警戒級數逐步下降，疫苗接種率提升，疫情終將緩和，房市也可望回溫。

(工商 )