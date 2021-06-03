新北市在此次疫情當中出現許多熱區，除了第一線的醫護人員之外，警察在疫情當中扮演重要的角色，警察同仁除了一般勤務外，還協助指揮中心進行防疫、疫調等工作，讓鬍鬚張董事長張永昌深受感動，今天到新北三重分局與新莊分局親自為員警送上美味的便當，希望用溫暖美味的便當，向辛苦的警察同仁致上最崇高的敬意，未來七天新北市包括板橋、海山、三重、新莊、中和、土城分局每天都可以吃到鬍鬚張供應的便當。

鬍鬚張董事長張永昌表示，車要加油，人要吃飯，才有力氣繼續拚！，總公司和中央廚房都設立在新北市，疫情期間總在想能為新北做些什麼，看到警察除了投入疫調等防疫工作，還衝鋒陷陣，在第一線查緝確診失聯者、壓制砍傷醫護的確診者。張董事長感到相當不捨，為感謝站在第一線、替防疫盡心力的員警，決定每天免費提供1000份便當到新北市警察局，連續七天，讓執行防疫任務的員警，忙碌疲憊之餘，可以透過享用美食，替他們打打氣，「向新北市辛苦的警察致上最崇高的敬意，鬍鬚張與第一線防疫員警站在一起！」

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