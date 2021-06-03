Facebook 在2020年的F8開發者大會因疫情而取消，今年改名F8 Fresh並以全線上舉行的方式舉行。Facebook CEO Mark Zuckerberg簡短發表開場演講，指出今年的F8聚焦於開發者，為過往他們所開發的工具協助帶給人們更多喜樂、以及協助企業在線上發展業務表達感謝，並將提供他們更多的工具，建造更健全的生態系。以下是簡略F8 Refresh主題演講所發表的新品資訊。

【讓商業活動在Facebook發展更為健全】

因為疫情影響，在網路上跟全球消費者做生意是每個企業的生存之道。為了協助各類型的企業能更容易在網路上觸及消費者，也提供開發者更多工具，Facebook宣佈現在藉由Messenger與顧客聯絡的商家，開放使用者可以在Messenger當中留下對於商家的星級評論與回饋。

繼先前整合Facebook與Instagram的大頭貼、私訊功能等個人用戶的功能後。F8 Refresh中宣布向Instagram開放Messenger API。藉此，開發者就可以在Instagram的私訊功能中導入Bot，讓使用者在Instagram也可以輕鬆與商家聯絡，例如確認所訂購的商品是否有送達等等。如果只是要在Instagram中建立專屬Bot的話也可以，也就是讓商家可以選擇在Instagragm當中導入聊天機器人的服務。

為了使用WhatsApp作為商業平台的企業，以及藉此平台與商家聯絡的消費者（全球有1億7500萬），F8 Refresh當中也公布加入更多WhatsApp Business API的新功能。例如可僅透過文字訊息進行支付，並完成訂購。美食餐廳也可以運用模板建立菜單，透過向使用者推送菜單，使用者瀏覽之後就可以下訂。此外，針對不同產業，例如航空業、醫療單位、零售業等等，則可針對需求來提供航程資訊、商品庫存以及疫苗資訊等即時回報的資訊。

WhatsApp Business API提供更多功能，讓企業將更容易跟消費者之間進行交易。（摘自Facebook Newsroom)

為了降低可能詐騙事件的機率，並且讓使用者在WhatsApp上與商家有更好的互動體驗，如果使用者在WhatsApp上發現商家並不在你的聯絡清單，可以進行封鎖。也可舉報詐騙或是惡意訊息等情況。

針對習慣利用Messenger與消費者聯絡的商家與平台，目前則提供了Login Connect With Messenger的工具，讓消費者可以快速地與商家之間建立聯絡的管道（作用可能跟過往Facebook Login來登入網站或是app有點類似）。當前Login Connect With Messenger仍處於closed beta階段，預計接下來幾個月之內正式推出。

為了使商家或企業能夠一站式管理在Facebook、Instagram、WhatsApp等臉書平台上的商業活動，Facebook先前已經推出「Facebook Business Suite」的一站式平台，讓使用者可以運用Facebook所推出的各項工具來管理、推廣企業的網上業務。 今年F8 Refresh則是宣佈第三方開發者也可提交Business Apps，來提供企業於Facebook Business Suite平台中使用。開發者藉由Facebook Business Extension的開發平台，即可嘗試提交相關app，並且與有需要的企業進行合作，藉此讓第三方開發者也能有更多發展空間。

Facebook Business Suite可以上架第三方應用程式，供商家、企業使用。（摘自Facebook Newsroom)

【Spark AR推出Multipeer API】

F8 2017推出了Spark AR平台，提供創作者們可以在Facebook、Instagram等提交AR（擴增實境）特效，讓使用者可以在平台上使用。Facebook說明Spark AR是一個全球化的AR行動平台，自開放以來已有來自190國、超過60萬的創作者，提交了超過2百萬種可在Facebook以及Instagram上使用的AR特效。

為了讓創作者們能夠提交更有趣的AR特效，F8 Refresh宣布釋出Multipeer API，讓創作者可以開發出能在多位使用者之間串連使用的AR特效，例如可以共享背景，讓彼此的通話/對話更有臨場感；或是甚至可以支援輕量級的遊戲效果，例如可以跨螢幕（多人）一起咬著甜甜圈跨過一條指定路線，提高娛樂互動效果。Facebook指出這項工具將能讓Messenger、Instagram以及Portal(Facebook所販售的視訊裝置）上的視訊更充滿趣味與可能性。

(科技)